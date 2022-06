Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha parlato dell’influenza dei videogiochi sui progetti della saga di Star Wars.

In un’intervista rilasciata a Empire, la produttrice ha dichiarato:

Trovo sia divertente: più ho imparato a conoscere come vengono scritti i giochi, e quel tipo di narrazione persistente che c’è in un ambiente ludico in cui stai costantemente basandoti su una singola storia, più ci si avvicina ciò che è la saga di Star Wars.

Nelle recenti serie sono quindi stati inseriti degli elementi tratti dai videogiochi:

Sono scelte intenzionali perché c’è un enorme investimento durante il percorso delle persone coinvolte nella saga di Star Wars. Ci divertiamo identificando chi porta avanti, e ciò a cui facciamo riferimento, e con la storia. Vuoi sempre provare la sensazione che ci sia una storia alla base di tutto quello che accade nell’universo di Star Wars. Quindi ne parliamo molto.

In The Book of Boba Fett è quindi apparso il droide BD di Jedi Fallen Order e alcuni elementi relativi agli Inquisitori in Obi-Wan Kenobi sono legati al videogioco.

Il The Disinder Show, inoltre, ha anticipato:

Ho sentito che porteranno molte di queste leggende di Knights of the Old Republic – Darth Bane, Darth Nihilus, Darth Malak, Darth Revan – in Star Wars: The Acolyte, quindi vedremo.

I videogiochi di Knights of the Old Republic sono ambientati circa 3.900 anni prima di Una Nuova Speranza, mentre The Acolyte si svolgerà circa 300 anni prima della Battaglia di Yavin. I fan dovranno quindi attendere per scoprire se ci saranno ulteriori legami tra i videogiochi e serie tv.

Fonte: Empire, The Disinder Show