Ming-Na Wen fa parte dell’universo di Star Wars nel ruolo di Fennec Shand, ma è apparsa per l’ultima volta in The Book of Boba Fett.

In una recente intervista, la Wen ha detto che non sa ancora quando il personaggio tornerà, ma che è pronta per indossare nuovamente il costume:

No, ma tengo le dita incrociate. Continuo a inviare buona energia. Mi manca essere lei. Ora che lo sciopero è finito, penso che sarà divertente cercare di riportare online tutte le produzioni. E certamente prego e spero che Fennec ritorni, ma sfortunatamente, al momento va così… a meno che non mi travesta. Beh, molti fan mi chiedono se potrebbe esserci uno spin-off. Io dico, perché no? Non lo so. Datemi qualche motivo per fare di nuovo Star Wars.

Fonte: Comic Book

