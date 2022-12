Star Wars: secondo Jonathan Kasdan Lucasfilm dovrebbe seguire l’approccio Marvel per gli Speciali

Secondo Jonathan Kasdan, sceneggiatore e produttore di Willow, Lucasfilm dovrebbe seguire l’approccio Marvel con degli episodi speciali di Star Wars.

Recentemente intervistato da con The Hollywood Reporter proprio per Willow, Kasdan ha rivelato che vorrebbe che Lucasfilm adottasse lo stesso approccio di “Episodio Speciale” che la Marvel ha utilizzato quest’anno con Licantropus e Guardiani della Galassia Holiday Special. Il tutto è nato dalla domanda su un eventuale sequel di Solo (che ha co-sceneggiato):

Onestamente non lo so. Ho sempre paura di chiedere a Kathy Kennedy perché riesce a vedere attraverso di me. Può vedere il mio desiderio di raccontare altre storie in quel mondo… Ma negli ultimi mesi, sono stato incuriosito dal meraviglioso Licantropus come potenziale forma di narrazione … Quindi mi piacerebbe vedere Lucasfilm abbracciare una versione breve di un racconto per raccontare alcune delle loro storie. Sembra certamente un modo in cui le storie future su quei personaggi potrebbero prendere vita.