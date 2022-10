Star Wars: The Acolyte, iniziate a Londra le riprese della nuova serie

Le riprese della serie Star Wars: The Acolyte sono iniziate a Londra, come rivelato dal sito Bespin Bulletin.

Il cast e la troupe, secondo le indiscrezioni, sono impegnati negli spazi degli Shinfield Studios.

La nuova serie ambientata nell’universo stellare è stata ideata da Leslye Headland, che in precedenza ha co-creato Russian Doll. Il progetto viene descritto come un mystery thriller ambientato in un’epoca apparentemente pacifica che nasconde però un lato oscuro.

Gli eventi dovrebbero essere ambientati circa 100 anni prima di quanto mostrato nel film La Minaccia Fantasma e nel cast ci saranno Amandla Stenberg, Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Manny Jacinto (The Good Place), e Charlie Barnett (Russian Doll).

Headland ha spiegato:

Daremo uno sguardo alle questioni politiche, personali e spirituali che emergono in un periodo di cui non conosciamo molto. La mia domanda guardando La Minaccia Fantasma è sempre stata: ‘Come si è arrivati a questa situazione? Come siamo arrivati a un punto in cui un Sith lord può infiltrarsi nel Senato senza che nessun cavaliere jedi se ne accorga? Cosa è andato sbagliato? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?’.

Che ne pensate dell’inizio delle riprese della serie Star Wars: The Acolyte? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook