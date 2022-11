Star Wars: Tony Gilroy parla di altri possibili spin-off di Rogue One

Tony Gilroy, showrunner della serie Andor, ha svelato quali altri spin-off di Rogue One sarebbe interessante sviluppare.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il regista e produttore ha infatti spiegato:

Gilroy ha aggiunto:

Tony ha però aggiunto:

Lo showrunner aveva inoltre già rivelato che alcuni anni fa aveva proposto l’idea di una serie prequel ai vertici della Lucasfilm, progetto che era stato respinto. Nel corso del tempo, tuttavia, Kathleen Kennedy ha poi iniziato a valutare l’idea in modo diverso, inviandogli anche delle idee per dei potenziali pilot da realizzare. Gilroy ha sottolineato:

Ho scritto per lei questo grande manifesto: ‘Il tuo show dovrebbe essere in questo modo. Questo è ciò che non dovreste mai fare. Questo è il motivo per cui questo non funziona’. Era una cosa folle ed era follemente ambiziosa. E hanno reagito dicendo ‘Bene, è davvero grandioso. Grazie per averci aiutato a capire cosa è sbagliato, ma non potremmo mai farlo’. Poi hanno provato un altro paio di cose e quando tutto si è calmato, c’è stato un momento in cui lo streaming ha iniziato ad avere successo. Ora possiamo realmente farlo. Quindi hanno ripreso quegli appunti e hanno detto ‘Vogliamo realizzarla ora’. Volevano essere ambiziosi e le tempistiche erano giuste per me. Altri progetti di cui dovevo occuparmi si erano fermati.