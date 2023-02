Star Wars: Visions 2: annunciata la data di uscita, nove corti da studi d’animazione di tutto il mondo!

La Lucasfilm ha finalmente svelato quando vedremo i nuovi episodi di Star Wars: Visions, la serie antologica di cortometraggi d’animazione ambientati nell’universo di Guerre Stellari.

La seconda stagione, o meglio il “Volume 2”, arriverà giustamente su Disney+ il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

Se nel primo Volume avevamo visto cortometraggi realizzati da studi d’animazione giapponesi specializzati nello stile anime, i 9 nuovi episodi arriveranno da 9 paesi differenti, riprendendo stili e culture d’animazione diversi tra loro provenienti da tutto il mondo. Tra essi, anche un corto nientemeno che dalla Aardman Animations, lo studio britannico che ha creato il classico in stop-motion Wallace & Gromit. Ecco la lista con i primi dettagli:

James Waugh, produttore esecutivo della serie, ha commentato:

Le reazioni alla serie ci hanno travolti. Siamo molto felici che questo progetto abbia ispirato ed entusiasmato così tante persone. Abbiamo sempre pensato a Visions come a una cornice nella quale celebrare varie espressioni del franchise provenienti dai migliori creatori che lavorano al giorno d’oggi. L’animazione sta attraversando una rinascita globale, e siamo costantemente colpiti dal livello della creatività che sta spingendo in avanti questo mezzo. Con il primo volume abbiamo mostrato l’immaginazione dell’industria anime. Con il secondo volume abbiamo allargato il nostro sguardo per accompagnare il pubblico in un viaggio globale tra i creatori di maggior talento in giro per il mondo. Siamo così fieri di presentare la lista degli studi che abbiamo radunato. Ogni corto è incredibile, pieno del cuore, dell’ambizione, dell’immaginazione e di quei valori che rendono le storie prettamente Starwarsiane – il tutto aprendo nuovi orizzonti alla definizione di cosa può essere una storia di Star Wars.