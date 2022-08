Steven Knight e Stephen Graham al lavoro sulla serie A Thousand Blows, prodotta per Disney+

con l’attore Stephen Graham per realizzare la serie, in dodici episodi, A Thousand Blows.

Il progetto è destinato agli schermi di Hulu e di Disney+.

Il nuovo show vedrà Graham impegnato come protagonista, mentre Knight ne sarà creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Al centro della trama ci sono Hezekiah e Alec, due migliori amici che sono da poco arrivati nella Londra vittoriana dalla Giamaica.

Lottando per sopravvivere nel violento melting pot londinese dell’East End, i due si ritrovano alle prese con Sugar Goodson, un pugile pericoloso e conn grande esperienza, parte affidata a Graham.

Nel team della produzione ci sarà anche lo storico David Olusoga e Knight ha dichiarato:

Sono realmente elettrizzato nel lavorare a questo progetto con Stephen e con l’incredibilmente talentuoso gruppo del team della produzione e degli sceneggiatori. Ho sempre amato immergermi in una storia mai raccontata prima e questa è una storia che merita di essere raccontaga.

Graham ha aggiunto:

Lavorare di nuovo con Steve e con il talentuoso team di autori che abbiamo per questo progetto è davvero meraviglioso. Raccontare la storia di questi personaggi incredibili durante questo periodo di Londra è davvero una gioia. Oltre ad avere il privilegio di portare in vita il personaggio di Sugar Goodson, sono inoltre estremamente orgoglioso che Matriarch produca questo show mentre aiuta a creare delle opportunità per le persone di fronte, e dietro, la telecamera, infondendo l’importanza di un addestramente senza produzione.