La stagione sarà basata sul quinto libro e sarà composta da quattro episodi di un’ora circa, con protagonisti nuovamente Tom Burke e Holliday Granger nei ruoli rispettivamente di Cormoran Strike e Robin Ellacott.

Nel cast tanti attori britannici come Linda Bassett (Call The Midwife, What If If Only), Kierston Wareing (I Love My Mum, The Take), Abigail Lawrie (Our Ladies, Tin Star), Anna Calder-Marshall (The Third Day, Harlots), Fionnula Flanagan (Lost, The Others), Cherie Lunghi (Unforgotten, Midsomer Murders), Jack Greenlees (The Trial Of Christine Keeler, The Swarm), Daniel Peacock (Robin Hood Prince Of Thieves, Only Fools And Horses), Ruth Sheen (Unforgotten, It’s A Sin), Syrus Lowe (Avenue 5, The Inheritance), Carol MacReady (This Is Going To Hurt, Gentleman Jack), Sophie Ward (A Very British Scandal, Moonstone), Robin Askwith (The Train To Christmas, The Madam Blanc Mysteries), Genevieve Hulme-Beaman (Burn It All, Rebecca’s Boyfriend), Christina Cole (Suits, Innocent), Ian Radford (Coronation Street, The Man With The Iron Heart), Philip Cornwell (Call The Midwife, Dodger) e Kenneth Cranham (Hatton Garden, Layer Cake).

Per la stagione 5 torneranno inoltre Kerr Logan (Alias Grace, Showtrial) come Matthew, Sarah Sweeney (Bastard Executioner, Cider With Rosie) nei panni di Lucy e Ben Crompton (Game Of Thrones, Rebecca) in quelli di Shanker.

Alla regia di nuovo Susan Tully, già dietro la macchina da presa di Tin Star e Britannia, che aveva diretto anche la stagione precedente. Di seguito la prima sinossi:

L’investigatore privato Cormoran Strike sta visitando la sua famiglia in Cornovaglia quando viene avvicinato da una donna che chiede aiuto per ritrovare sua madre, Margot Bamborough, scomparsa in circostanze misteriose nel 1974.

Strike non ha mai affrontato un caso così vecchio, per non parlare di un quarantenne, ma nonostante le scarse possibilità di successo è incuriosito e se ne occupa, aggiungendolo alla lunga lista di casi su cui lui e la sua partner Robin Ellacott stanno attualmente lavorando. E la stessa Robin si sta anche destreggiando tra un divorzio complicato e attenzioni indesiderate, oltre a combattere i propri sentimenti per Strike.

Mentre Strike e Robin indagano sulla scomparsa di Margot, si imbattono in un caso diabolicamente complesso con un serial killer psicopatico e testimoni di cui non ci si può fidare. Imparano a loro spese che anche casi vecchi di decenni possono rivelarsi mortali.

J.K. Rowling (Animali fantastici e dove trovarli, Strike, The Casual Vacancy), Neil Blair (Animali fantastici e dove trovarli, Strike), Ruth Kenley-Letts (Too Close, Strike, You Don’t Know Me) e Tommy Bulfin saranno produttori esecutivi mentre la serie sarà scritta da Tom Edge (You, Don’t Know Me, Vigil).

Fonte: BBC