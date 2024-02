Durante la pubblicazione della stagione 2, gli animatori di Jujutsu Kaisen iniziarono a criticare le condizioni di lavoro di Studio MAPPA.

Con l’aumento di queste critiche, Animator Dormitory ha parlato con diversi animatori MAPPA per risolvere la situazione.

Il video, che potete trovare qui, è stato pubblicato dopo che Animator Dormitory ha parlato con una manciata di animatori anonimi con esperienza presso Studio MAPPA. Il canale ha appreso che ci sono stati tre problemi grossi con la produzione di Jujutsu Kaisen.

Il primo problema erano le scadenze, MAPPA Production non deve lavorare solo a Jujutsu Kaisen. A MAPPA è stata assegnata una data di uscita predeterminata dal team e lo studio è stato costretto ad avviare la produzione della stagione 2 anche quando non era pronta.

Il secondo problema erano le commissioni di mantenimento. Nell’industria degli anime, studi come MAPPA hanno fissato compensi per gli animatori in base all’esperienza. MAPPA prevede tariffe “più alte del solito” per i suoi lavoratori, ma gli artisti intervistati hanno ammesso che la paga non era abbastanza alta per il tipo di crisi e di straordinari che dovevano affrontare.

Il terzo e ultimo problema è legato a questo, infatti uno dei progetti dello studio ha dovuto affrontare un ritardo a sorpresa dietro le quinte e questo ostacolo ha scatenato un effetto a cascata tra i lavoratori con straordinari poco pagati.

