Kieran Culkin, sul red carpet dei Golden Globe 2024, ha parlato a Variety della possibilità che venga realizzato uno spinoff di Succession.

L’interprete di Roman Roy, ricordando quanto accaduto con Cin Cin (Cheers), ha inizialmente spiegato:

Sarebbe un’idea orribile. Ricordate Frasier? Sì, tutti abbiamo amato Frasier, ma non tutti gli show possono essere così.

Kieran ha però ammesso che una serie sul Cugino Greg (Nicholas Braun) potrebbe funzionare e, in quel caso, Roman potrebbe rientrare ogni tanto in scena:

Per avere tipo degli applausi quando appare? Funzionerebbe in uno show come questo? Quello è un qualcosa che mi spingerebbe a realizzarlo.