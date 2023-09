Netflix, durante un evento che si è svolto a Roma, ha presentato i suoi nuovi progetti originali, tra cui Supersex, di cui sono state condivise nuove foto.

Il progetto in sette episodi racconta la storia del pornodivo Rocco Siffredi, che ha realizzato in carriera oltre 1.500 film.

Il ruolo del protagonista è stato affidato ad Alessandro Borghi e nei nuovi scatti si può vedere anche la versione televisiva di Moana Pozzi, ruolo affidato a Gaia Messerklinger.

SUPERSEX, liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze, con protagonista Alessandro Borghi. Al centro del racconto aspetti inediti della pornostar, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. I sette episodi arriveranno su Netflix in 190 Paesi nel mondo nel2023.

Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie sulla vita e la carriera della pornostar italiana. Nel cast della serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo.

Creata e scritta da Francesca Manieri, la serie vede alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

