sarà il protagonista della serie, progetto di cui è stata diffusa la primaufficiale.

La star del cinema avrà il ruolo del Dwight “Il Generale” Manfredi, esiliato dalla mafia e costretto a trasferirsi in Oklahoma.

La serie è stata co-creata da Taylor Sheridan e Terence Winter, già nel team di successi come The Mayor of Kingstown e 1883.

Negli episodi si vedrà quello che accade quando Manfredi esce di prigione dopo 25 anni e viene costretto dal suo boss mafioso ad andarsene da New York a Tulsa, Oklahoma. Dwight, rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non pensare ai suoi interessi, si costruisce lentamente un gruppo di improbabili alleati per stabilire un nuovo impero in un luogo che per lui è totalmente sconosciuto.

Nel cast ci saranno anche Max Casella nella parte dell’ambizioso criminale Armand Truisi che lavora per la famiglia Invernizzi; Domenick Lombardozzi che sarà Charles “Chickie” Invernizzi; Vincent Piazza che interpreta Vince Antonacci, braccio destro di Chickie; Jay Will che sarà Tyson, un laureato che sembra più duro di quel che è e sogna una vita distante dai luoghi in cui è cresciuto.

Che ne pensate della prima foto di Sylvester Stallone nella serie Tulsa King? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter