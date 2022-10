Tales of the Jedi: un concept art di Yaddle dai tempi dell’Alta Repubblica

Kelly Knox, una delle artiste del fumetto dedicato all’Alta Repubblica di Star Wars, ha pubblicato proprio dei concept art dedicati a Yaddle.

La Jedi, della stessa specie di Yoda e Grogu, è anche tra i protagonisti dei fumetti dell’Alta Repubblica. Potete vedere i concept art qui sotto:

2022 is the Year of Yaddle #StarWars pic.twitter.com/8obrAfptXr

Yaddle sarà anche tra i protagonisti di Tales of the Jedi, la prossima serie animata di Star Wars in arrivo la prossima settimana su Disney+.

Tales of the Jedi era stata annunciata durante la Star Wars Celebration e ogni episodio racconterà la storia di un cavaliere dell’epoca prequel, tra cui Qui-Gon Jinn, il conte Dooku, Mace Windu, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano.

Tra i produttori esecutivi dello show ci sarà anche Dave Filoni, ideatore del progetto che darà spazio a vari personaggi dell’universo stellare, che aveva dichiarato:

Quando viaggiavo per andare sul set di The Mandalorian e tornare a casa avevo preso l’abitudine di scrivere delle storie in aereo per trascorrere il tempo. E ho ideato questa storia. Volevo esplorare alcuni personaggi e sfruttare le idee avute mentre realizzavo The Clone Wars e che non erano materiale per una serie intera.