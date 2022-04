Il sito ufficiale dellaha annunciato una nuova serie animata antologica, intitolata

In origine, l’annuncio sembrava essere stato un errore, perché è stato rimosso dal sito Web dopo che un utente Reddit ne ha pubblicato uno screen. Il sito della convention di Star Wars è stato poi aggiornato nuovamente e ha ufficialmente annunciato un panel per sabato 28 maggio dalle 14:30 alle 15:30. Il panel sarà presentato da Amy Ratcliffe e vedrà come ospite speciale lo scrittore/regista di Star Wars Dave Filoni. Potete raggiungere il sito ufficiale della Star Wars Celebration qui.

In quella data scopriremo di più sul progetto Tales of the Jedi, come per esempio la piattaforma di destinazione, che potrebbe essere o Disney+ o YouTube.

Durante la Celebration di quest’anno sono previsti panel dedicati anche alla stagione 3 di The Mandalorian, alla stagione 2 di The Bad Batch e alle nuove serie Andor e Ahsoka.

