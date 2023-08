Tatiana Maslany, protagonista di She-Hulk: Attorney At Law, si è scagliata contro il dirigente Disney Bob Iger, riguardo quanto detto sullo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Parlando con The Hollywood Reporter dal picchetto per lo sciopero degli attori, Tatiana Maslany ha commentato le dichiarazioni di Bob Iger sulle condizioni dei lavoratori;

Ho amici che lo fanno da 30 o 40 anni e hanno perso l’assistenza sanitaria perché i residuali sono relativamente bassi, ma i salari sono diminuiti, le quotazioni delle persone non valgono più nulla. È come se fossimo stati completamente messi da parte. Penso che (Iger) sia completamente fuori dal mondo. Non ha alcun tatto con i lavoratori che realizzano le sue serie tv, che fanno sì che le persone guardino questi show, che portano spettatori e denaro a lui.

Avendo lavorato a uno show Disney, so dove le persone vengono sfruttate ed è scandalosa la quantità di ricchezza che non viene condivisa con le persone che effettivamente realizzano la serie. Sto parlando della troupe, del cast e degli scrittori.