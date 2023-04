Billy Harris, tra i protagonisti di Ted Lasso, ha parlato dell’episodio 6 e del suo personaggio Colin Hughes. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio onde evitare spoiler.

Harris ha inizialmente parlato della reazione dei social alla stagione 2, quando si scoprì che Colin utilizzava Grindr:

SÌ! E quello che ho amato di più, quello che ho sentito dal momento in cui è stata detta la battuta, è una comunità che si è sentita rappresentata nella loro serie tv preferita. E non ho altro che amore, lealtà e gratitudine per tutti i fan di Colin Hughes, perché sono stati lì da quel momento. Ho letto praticamente ogni tweet, cosa che so che non dovrei fare, ma adoro Colin e vedere il supporto di altre persone è davvero, davvero bello.