Brendan Hunt, rispondendo ai fan della serie, ha smentito una popolare teoria sull’episodio finale della stagione 3 di Ted Lasso.

Dopo che la puntata è arrivata su Apple TV+, gli spettatori hanno infatti condiviso delle opinioni riguardanti gli ultimi minuti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Alcuni fan si sono infatti convinti che le ultime scene siano una sequenza onirica. Hunt ha però ribadito che il matrimonio con Jane si è svolto realmente. Brendan ha scritto su Reddit:

Hunt ha inoltre svelato di non essere riuscito ad andare al matrimonio di Joe Kelly, co-creatore della serie, perché è stato organizzato rapidamente:

A nessuno importa! Il nostro rapporto è esattamente lo stesso, le nostre famiglie vivono vicine e ci incontriamo continuamente. Personalmente, penso che Beard abbia chiamato Ted e gli abbia detto che poteva saltare questo evento, e Ted ha ringraziato perché la cerimonia si svolgeva in contemporanea con una partita importante della squadra di calcio di Henry. La storia del loro legame, secondo me, è formata da lunghi periodi in cui si vedono e altri in cui non si incontrano. Siamo entrati in un periodo della seconda categoria, ma si ritornerà prima o poi al precedente. Si vogliono bene, si vedranno di nuovo.