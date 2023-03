Domani Ted Lasso tornerà su Apple Tv+ con la stagione 3 e, per l’occasione, abbiamo pensato di rinfrescarvi la memoria su quanto successo un anno e mezzo fa.

L’ultimo episodio della stagione 2, intitolato Invertire la piramide del successo, vedeva Ted ricevere il supporto dell’intera squadra dopo la rivelazione dei suoi attacchi di panico. Si concentra quindi sulla partita finale della stagione, che determinerebbe la promozione dell’AFC Richmond in Premier League.

Keeley nel frattempo scopre che il VC di Bantr vuole finanziare la sua società di pubbliche relazioni. Mentre festeggia con Rebecca felicissima per l’occasione lavorativa, le due scoprono che Rupert ha acquistato il West Ham United.

Roy perdona sia Jamie che Nate per averci provato con Keeley, ma teme che lei lo lascerà in ogni caso. Durante l’intervallo della partita, Nate cerca di abbandonare la sua tattica del falso 9, ma i giocatori scelgono di continuare ad utilizzarla.

Ted chiede a Nate perché è arrabbiato con lui. Nate gli risponde con rabbia che Ted lo ha continuamente trascurato da quando è entrato a far parte dello staff tecnico.

Nel frattempo Dani segna con un rigore assicurando la promozione dell’AFC Richmond. La squadra e i tifosi festeggiano, ma Nate se ne va abbattuto. Prima di allontanarsi dallo stadio, Nate strappa il cartello Believe.

Sam decide di rimanere all’AFC Richmond, scatenando la furia di Akufo, dicendo a Rebecca che rimanere sarebbe stato meglio per il suo viaggio personale. Il giocatore affitta quindi un piccolo negozio per avviare un ristorante nigeriano.

Fuori dallo stadio, Ted incontra Trent Crimm, che è stato licenziato dal giornale dopo aver rivelato la sua fonte anonima. Roy cerca di prenotare una vacanza a sorpresa con Keeley, ma quest’ultima è già oberata di lavoro e lo incoraggia ad andare da solo.

A questo punto, passano due mesi e ci ritroviamo durante un allenamento del West Ham, dove rupert saluta il suo nuovo allenatore: Nate.

Ted Lasso torna domani, 15 marzo, in esclusiva su Apple TV+.

Cosa ci aspetterà nella premiere della stagione 3 di Ted Lasso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.