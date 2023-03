Jason Sudeikis ha analizzato la premiere della stagione 3 di Ted Lasso, commentando gli atteggiamenti e gli eventi relativi ad alcuni personaggi con i suoi colleghi. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Il primo a parlare è proprio Jason Sudeikis, che ha iniziato parlando del dialogo tra Ted e la dottoressa Fieldstone, che sarà meno presente rispetto alla scorsa stagione:

La sua mente, il corpo e l’anima non erano in armonia. E così, mentre lei gli ha fornito un posto dove immagazzinare alcuni di quei sentimenti, ora deve capire il modo in cui calmarsi e prendere alcune delle cose che ha imparato da lei, utilizzandole in questa stagione. Come ogni relazione con un terapista, non possono essere lì per te tutto il tempo. Come la maggior parte di noi, Ted ha molteplici emozioni. Quindi sento che il personaggio è in due posti diversi all’inizio e alla fine dell’episodio.

Ted si sta domandando cosa sta facendo, perché è lì e cosa sta succedendo? È questa la decisione migliore per lui e per il suo cuore? Per suo figlio e per il cuore di suo figlio? Queste sono sicuramente domande con cui Ted deve lottare, il tutto pur dovendo allenare questa squadra per la Premier League. Sta rischiando molto e ha deciso di continuare a scommettere.