Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nick Mohammed ha condiviso online la lettera di Nate che viene scritta nell’episodio finale della stagione 3 di Ted Lasso.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la puntata e non volete anticipazioni.

Nella seconda stagione della serie Nate aveva tradito Ted (Jason Sudeikis) e nei nuovi episodi c’è stato spazio per la redenzione del personaggio. Nel season finale il personaggio di Mohammed cerca di scrivere una lettera di scuse nei confronti di Ted, arrivando a quota 60 pagine. I due si incontrano poi di persona, chiarendosi.

Mohammed ha ora condiviso parte della lettera di Nate in cui il personaggio scrive che vuole essere sincero e significativo, rimanendo fedele a se stesso. Rivolgendosi a Ted, la missiva prosegue dichiarando:

Mi conosci meglio di così tante persone che fanno parte della mia vita. Meglio dei miei genitori, con cui non sono più vicino, ma quella è un’altra storia. Forse un giorno ci siederemo insieme per bere una birra e potrò raccontartelo. Spero accada! Mi dispiace, sto allontanandomi dall’argomento e questa lettera è già abbastanza lunga. Quindi fammi andare dritto al punto. Mi sembra così strano anche solo scrivere le parole, parole che vorrei dirti direttamente guardanti dritto nella tua gentile faccia baffuta, e spero che avrò l’occasione di fare esattamente quello.

Nate's apology… page 1! Also this is Jason's red pen 🥰 #TedLasso pic.twitter.com/YrscO82DSy — Nick Mohammed (@nickmohammed) June 2, 2023

Che ne pensate della lettera scritta da Nate nel finale della stagione 3 di Ted Lasso? Vi è piaciuto quel momento della serie?

