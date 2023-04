L’episodio 4 della stagione 3 di Ted Lasso si focalizza su Nate, e sul suo nuovo rapporto lavorativo con Rupert.

Nick Mohammed ha analizzato il rapporto tra i due personaggi, concentrandosi sul cambio di personalità dello stesso Nate:

È pericoloso stare con qualcuno come Rupert. Dal punto di vista di Nate lui pensa ‘Oh, in realtà, forse le cose andranno bene, e ho preso la decisione giusta alla fine della seconda stagione. Sì, potrei aver detto la cosa sbagliata, ma lascia che il passato sia il passato, e Rupert è la mia nuova figura ispiratrice come leader.’ Ma da pubblico lo sappiamo, Rupert è tutt’altro. È uno che alla fine lo sta manipolando per i suoi fini. Nate è solo una pedina in questo, e penso che possiamo anticipare che Nate rimarrà bruciato a un certo punto da Rupert, perché non risparmia mai per nessuno, giusto?

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

Fonte: TV Line