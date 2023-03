Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 della stagione 3 di Ted Lasso, Rebecca si reca da una sensitiva, e scopre che Sam è importante per il suo futuro. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Hannah Waddingham ha parlato del momento con la sensitiva e ha svelato che non sapeva della sotto trama del bambino vista nella seconda stagione:

Non ero a conoscenza nella prima stagione – quando ho ottenuto il lavoro – non ero a conoscenza dell’intera faccenda del bambino, e il co-creatore della serie Jason Sudeikis e io non ne avevamo mai parlato. Quindi, quando è venuto fuori tutto questo, e Rupert ha sostanzialmente detto ‘Non volevo avere un figlio con te’, mi ha colpito così tanto perché ho pensato, tra tutte le cose che avrei potuto scegliere, senza mai parlare con tutti gli sceneggiatori al riguardo, quello era il mio punto critico con lei. È da lì che tutta la sua tristezza, oscurità e disperazione venivano, ed è questo che la fa agire in modo così estremo.

Tuttavia, Rebecca pensa che tutto ciò che ha detto Tish la sensitiva siano stupidaggini. È solo quando all’apertura del nuovo ristorante di Sam, riceve piccole scatole di fiammiferi verdi, che inizia a chiedersi se sia tutto vero:

Le fa girare la testa perché pensa che quella donna sia una ciarlatana. Non è affatto d’accordo con quello che rappresenta la sensitiva, ma quando hai prove e fatti tangibili, quando quelle cose ti stanno succedendo, non ha altra scelta che crederci.

Anche Toheeb Jimoh ha commentato il momento tra i due personaggi:

Hmm… non ne sono sicuro. Penso che lo lascerò decidere al pubblico. Tutto quello che dirò è che la cosa più importante di loro due è che si prendono cura l’uno dell’altro. Questo è il fulcro della loro relazione, e non avranno mai quello che avevano nella seconda stagione. Quella storia d’amore sarà sempre una parte di loro. È la loro esperienza condivisa. Non potranno mai tornare indietro da quello che c’è stato. Ma per la maggior parte, si preoccupano solo l’uno dell’altro e vogliono che l’altro sia felice, e questa è la cosa più importante, quindi vedremo.

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

Fonte: TV Line