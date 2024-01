Dopo due film, Ted è diventata una serie TV per Peacock composta da 7 episodi. Creata sempre da Seth MacFarlane (che continua anche a prestare la voce all’orsetto), la serie è ambientata nel 1993 e costituisce un prequel per i film con protagonista Mark Wahlberg.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, MacFarlane racconta come è arrivato a realizzare la serie.

Ted 2, a mio parere, ha avuto molto successo. La storia raccontata nel primo aveva un inizio, una parte centrale e una fine così chiari che sembrava che fosse un lieto fine da lì in poi, quindi dove si può andare davvero? Ma l’idea di fare un prequel era un caso diverso. Non era qualcosa che mi ero inventato. Universal in realtà mi propose l’idea di fare una serie su Ted. Non avevo davvero pensato di tornare a quel personaggio fino a quando non me l’hanno suggerito, e ho detto: “Davvero? Non è incredibilmente costoso?” Sono rimasti fedeli alla loro parola e non hanno compromesso la qualità.

Afferma poi di non aver avuto problemi con la produzione su quella che poteva essere un’eccessiva volgarità.

Sono stati molto chiari fin dall’inizio sul fatto che volevano che fosse fedele al tono dei film. Volevano che Ted fosse Ted. In molte occasioni, senti dire questo dagli esecutivi, e poi, quando si tratta di realizzare il progetto, si tirano indietro dicendo: “Beh, non intendevamo così esplicito.” Ma a loro merito, sia dal lato Universal che dal lato Peacock, sono rimasti fedeli. Hanno detto: “Sappiamo cosa abbiamo comprato e lo abbracceremo.”

Conclude suggerendo agli spettatori cosa devono aspettarsi.

Ciò che la gente vedrà sono sette episodi che speriamo siano altrettanto divertenti e soddisfacenti dal punto di vista comico quanto lo era il film. Abbiamo davvero cercato di realizzarli nello stesso modo in cui abbiamo fatto i film. Non puoi mandare una macchina attraverso un fienile con un budget televisivo come abbiamo fatto in Ted 2. Ma per quanto riguarda l’interazione dei personaggi e le situazioni, abbiamo davvero cercato di mantenere questo al livello, certamente, del primo film.

Ted, ancora inedita in Italia, è disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Peacock a partire dall’11 gennaio.

Seguiteci anche su TikTok!