Seth MacFarlane ha svelato che Ted, di cui è in arrivo una serie tv per Peacock, inizialmente era una serie animata.

In un’intervista con The Wrap MacFarlane ha svelato che originariamente immaginava Ted come una serie animata incentrata sulla famiglia:

C’è stato un periodo durante la fusione Time Warner-Turner durante il quale la società non aveva davvero idea di cosa fare con il suo staff creativo. Eravamo tutti seduti con le mani in mano, l’intero posto era nel caos. Non volevano licenziarci tutti perché altrimenti non avrebbero avuto artisti o scrittori quando avrebbero ricominciato. Quindi, tutto ciò che dovevamo fare era proporre uno spettacolo animato una volta alla settimana ai nostri capi. Ted era originariamente una di queste idee. Non ci ho però mai fatto nulla. E poi, quando è arrivato il momento per me di fare il mio primo film, mi è sembrata un’idea che avesse le proprie gambe. E poiché era un film invece che uno show televisivo con un gruppo di personaggi che si sarebbe evoluto nel tempo, sembrava come raccontare una storia d’amore dall’inizio alla fine e usare quella struttura era forse la strada migliore da percorrere. Così, il padre è diventato un ragazzo single che cercava di rimettere insieme la sua relazione.

Nella serie tv in arrivo su Peacock, la storia è ambientata negli anni ’90 e nel cast, oltre a Seth MacFarlane che continuerà a dare voce all’irriverente orsetto, ci saranno Max Burkholder (Parenthood), Alanna Ubach (Euphoria), Scott Grimes (The Orville) e Giorgia Whigham (13 Reasons Why).

La storia è ambientata nel 1993, quando il momento di gloria di Ted è già passato e ora vive a Framingham, Massachusetts, con il suo miglior amico, il sedicenne John Bennett (Burkholder), insieme ai genitori del ragazzo, Matty e Susan (Grimes e Ubach), e alla cugina Blaire (Whigham).

Ted non ha un’influenza molto positiva su John, ma è un amico fedele che è sempre disposto ad aiutarlo.

A realizzare Ted è la casa di effetti speciali Framestore che ha lavorato a lungo in Guardiani della Galassia vol. 3 nella creazione degli animali e del loro pelo.

