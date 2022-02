tornerà sugli schermi con unideato come sequel che regalerà ai fan un’attesae ora i produttori hanno svelato i primi membri delconfermati.

Paramount+ ha svelato che tra gli interpreti ci saranno Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (l’allenatore Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (Deputy Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

I fan hanno immediatamente notato le assenze importanti che comprendono Dylan O’Brien (Stiles), Tyler Hoechlin (Derek) e Arden Cho (Kira). I responsabili della piattaforma hanno però annunciato che prossimamente verranno annunciati altri nomi delle star impegnate sul set. Arden Cho, tuttavia, sembra abbia rifiutato l’invito a tornare a causa di un salario di molto inferiore a quello delle altre co-star.

Jeff Davis, creatore della serie originale, ha scritto la sceneggiatura del progetto.

La sinossi del lungometraggio è la seguente:

Una luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge anche un terrificante male. I lupi stanno di nuovo ululando, invocando il ritorno di Banshee, Werecoyote, Mastini e Kitsune, e ogni creatura in grado di trasformarsi di notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall, non più un teenager ma ancora un Alpha, può riunire nuovi alleati e amici fidati per combattere contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.