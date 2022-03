Nel cast deldi, almeno per ora, non è prevista la presenza di. Ian Bohen, che ha collaborato con l’attore in occasione dello show ambientato a Beacon Hills e in Superman & Lois, ha ora aggiornato i fan sulla possibilità di un suo coinvolgimento nel progetto destinato a Paramount+.

L’attore, intervistato da TVLine, ha sottolineato:

Ci piacerebbe realizzare quel progetto insieme e riesco totalmente a immaginare un mondo in cui siamo riuniti.

Bohen ha aggiunto:

So che inizieranno piuttosto presto le riprese, quindi avrete un sì o un no definitivo. Ma ho delle sensazioni positive. Non vorrei vedee un film in cui non ci sono Derek e Peter.

Jeff Davis, creatore della serie originale, ha scritto la sceneggiatura del progetto.

Tra tra gli interpreti confermati nel film ci saranno Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (l’allenatore Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (Deputy Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar). La produzione ha però anticipato che nel progetto potrebbero essere coinvolti ulteriori interpreti dello show originale.

