Le riprese di The Abandons, la nuova serie creata da Kurt Sutter per Netflix, sono iniziate a Calgary e, per l’occasione, sono state condivise le prime foto del cast.

Il cast davvero stellare del nuovo show ideato dall’autore e produttore di Sons of Anarchy, è composto da Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O’Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland e Sarah White.

The Abandons avrà una stagione composta da 10 episodi e racconterà una storia ambientata a metà del 1800. Al centro della trama ci saranno alcune famiglie che vivono al confine e si ritrovano alle prese con una forza corrotta che cerca di farle spostare. Queste anime abbandonate decidono di unire le proprie tribù, formare una famiglia e reagire. Nel farlo la “giustizia” supera i confini della legge. Secondo la descrizione ufficiale, la serie esplorerà il confine tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia continua a lottare per mantenere la propria terra.

Sutter, in un comunicato, ha dichiarato:

Sono affascinato dalla metamorfosi del bene nel male. Quello che deve accadere per spingere coloro che sono moralmente sani a diventare pericolosamente corrotti. The Abandons esplora questi complessi compromessi attraverso il più potente istinto umano: l’amore e la protezione delle madri.

Nel team della produzione ci sono anche Stephen Surjik, Otto Bathurst, Emmy Grinwis, Jon Paré e Robert Askins.

