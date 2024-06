Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La protagonista Amandla Stenberg e la showrunner Leslye Headland hanno rivelato che si attendevano l’apparizione di vari spoiler prima del debutto di The Acolyte.

La giovane attrice, come si rivela nelle prime puntate, ha il doppio ruolo di Osha, che è stata in passato una padawan, e della sorella gemella Mae, un’assassina in cerca di vendetta. Le due sono state separate ben 16 anni prima, per un motivo che verrà rivelato successivamente.

Stenberg ha dichiarato:

Ho pensato totalmente che sarebbe emerso online prima, molto prima.

Headland ha inoltre aggiunto che potrebbero esserci ulteriori rivelazioni durante la prima stagione.

Amandla ha tuttavia ammesso che è rimasta sconvolta quando il segreto non era apparso online, mentre la showrunner è stata sorpresa.

L’interprete delle gemelle ha quindi raccontato che sul set ha apprezzato molto la possibilità di girare una sequenza d’azione con Carrie-Anne Moss, descrivendola come una persona estremamente con i piedi per terra, compassionevole, calorosa e gentile:

In un certo senso ha assunto un ruolo materno con me, mentre io nel ruolo di Mae la stavo cercando di uccidere, ed è stato davvero gentile.

La star di Matrix ha condiviso con lei alcuni consigli utili e Amandla ha imparato molto anche solo osservandola.

Headland ha invece lodato la star di The Acolyte rivelando che durante le riprese era incredibilmente veloce e le ha suggerito di rallentare perché sarebbe stata scambiata per una controfigura. Stenberg ha spiegato che lo era perché era nervosa e voleva dimostrare le sue capacità. Successivamente Lu Junchang, che si è occupato delle scene d’azione, l’ha allenata spiegandole che doveva essere più lenta, rilassarsi e fidarsi dei propri movimenti.

