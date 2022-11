The Acolyte: Carrie-Anne Moss e Charlie Barnett nel cast e la prima foto dal set

Le riprese della serie The Acolyte, uno dei prossimi progetti ambientati nell’universo di Star Wars prodotti per Disney+, sono iniziate e dal set arrivano la prima foto e la notizia dell’arrivo nel cast di interpreti prestigiosi come Carrie-Anne Moss, la star di Matrix.

Amandla Stenberg, Lee Jung-jae e la regista Leslye Headland sono ritratti nel primo scatto ufficiale diffuso da Lucasfilm.

Tra gli interpreti del progetto ci sono poi i già annunciati Manny Jacinto e Jodie Turner-Smith, e i nuovi arrivi Dafne Keen (Queste oscure materie), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) e Carrie-Anne Moss.

Il lavoro sul set è in corso a Londra e gli episodi saranno ambientati alla fine dell’epoca dell’Alta Repubblica. Una giovane, ex padawan, unirà le forze con il suo ex maestro jedi per investigare su una serie di crimini, ma le forze che dovranno affrontare saranno più oscure di quanto potessero prevedere.

Leslye Headland è creatrice, showrunner e produttrice della serie. Nel team della produzione ci sono anche Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef.

Fonte: Deadline