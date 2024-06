Carrie-Anne Moss ha parlato con People delle scene d’azione girate per The Acolyte – La seguace, la serie di Star Wars disponibile su Disney+.

L’attrice, di 56 anni, ha trascorso cinque giorni a settimana per tre settimane in totale per imparare il “Force Fu”, una forma di arti marziali Jedi, per interpretare in maniera convincente la Maestra Indara.

“In passato ho praticato il ballo delle Highlands scozzesi e lo sport, perciò ho una buona memoria muscolare” ha raccontato l’attrice, spiegando che le coreografie imparate sono state esattamente come un ballo. “Praticamente imparavi i primi quattro passi, poi altri quattro passi e poi altri quattro… registravano tutto così potevo tornare in albergo e continuare a fare pratica“.

Dopo la lunga preparazione, sul set è stato molto più facile:

Quando giri è in realtà più semplice dell’allenamento, perché dividi tutto in piccole parti. Ovviamente c’è la pressione, ma a me piace.

L’attrice in generale ha spiegato che tutta l’esperienza le ha ricordato che adora girare scene d’azione. “Sul momento è tutto così epico“.

The Acolyte – La seguace ha debuttato il 5 giugno in esclusiva su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

