The Acolyte: Charlie Barnett nel cast della serie tv

Charlie Barnett sarà tra i protagonisti di The Acolyte, la nuova serie tv di Star Wars ambientata ai tempi dell’Alta Repubblica.

Come per i precedenti annunci, anche il ruolo di Barnett non è stato ancora comunicato. Ne scopriremo sicuramente di più in seguito e vi riporteremo eventuali novità sulle nostre pagine.

La produzione della serie prevista per il prossimo autunno.

La storia di The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Cosa ne pensate di Charlie Barnett come protagonista di The Acolyte? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book