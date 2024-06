Recentemente, Variety ha intervistato alcuni membri del team di The Acolyte – La seguace, serie di Star Wars attualmente in onda su Disney+, per farsi raccontare come gli attori sono stati addestrati ai combattimenti tra i Jedi.

La peculiarità della lavorazione consisteva nel fatto che i membri del cast dovevano imparare sia i combattimenti corpo a corpo che quelli con le spade: il training è stato dunque programmato tre volte alla settimana in blocchi di tre ore. Per il primo mese, si trattava “solo delle basi“, racconta il coordinatore degli stunt Mark Ginther. “Calci e pugni di base. Quando iniziamo a fare coreografie di combattimento o se siamo sul set e dobbiamo fare un cambiamento, dobbiamo essere certi che gli attori hanno le basi“. In seguito, ciascuno ha lavorato con un istruttore personale per imparare le mosse specifiche del proprio personaggio. “Erano frequenti anche le sessioni di sparring, durante le quali gli attori indossavano le protezioni e combattevano contro i loro istruttori in simulazioni con pieno contatto. Volevamo che sentissero il vero dolore [dei colpi], in modo che i loro muscoli si abituassero”, aggiunge l’assistente coordinatore dei combattimenti Lu Junchang. “Una volta che sentono il dolore, capiscono: ‘Questo è reale. Se mi danno un calcio, devo bloccarlo, devo muovermi. Altrimenti mi faccio male‘”

Quando è arrivato il momento dell’addestramento con la spada laser, al cast sono state date solo le else per rafforzare il polso e praticare i movimenti essenziali. In seguito sono stati aggiunti dei tubi in fibra di carbonio, ma gli stunt si sono resi conto che erano troppo pesanti e li hanno sostituiti con spade laser acquistate online. “Non appena le abbiamo consegnate, tutti i nostri volti si sono illuminati. Siamo tutti nerd“, racconta l’action designer Chris Cowan. “Gli attori hanno pensato: “Oh, sì, è proprio di questo che stiamo parlando“”.

Una volta presa confidenza con le armi, gli attori si sono nuovamente accoppiati con un istruttore. Con una spada in mano, ciascun attore reagiva ai colpi del proprio istruttore da lontano, come se stessero combattendo faccia a faccia. Man mano che miglioravano, si avvicinavano, fino a quando non erano costretti a bloccare i colpi in arrivo. “Li abbiamo lasciati lì in piedi e abbiamo fatto roteare la l’arma davanti al loro viso, per fargli sentire quanto si avvicina”, racconta Junchang. “E poi ci avviciniamo, ci avviciniamo, ci avviciniamo, fino a quando non capiscono che: ‘Se non lo blocco, verrò colpito‘”.

Junchang aggiunge poi che i suoi 25 anni di esperienza nelle arti marziali hanno fatto sì che lavorare a The Acolyte fosse “naturale“, anche quando insegnava la Forza. Per aiutare il cast a comprendere questo concetto, li ha incoraggiati ad attingere alla propria energia spirituale interna, che ha chiamato “chi”:

Una volta percepito il chi, si può sentire la forza. Quando [il cast] esegue i movimenti crede di avere quel chi, ed è per questo che sembra reale. Così li abbiamo lasciati meditare, abbiamo lasciato che sentissero il loro corpo, il terreno, la natura. Ho detto loro: “Dovete solo sentire voi stessi e poi liberarvi”.

Su Instagram, è invece Manny Jacinto, interprete di Qimir, a pubblicare un video del dietro le quinte del suo addestramento con gli stunt:

The Acolyte – La seguace è disponibile su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

