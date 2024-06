Anche il compositore di The Acolyte – La seguace, Michael Abels,è intervenuto sulle polemiche legate alla serie di Star Wars disponibile su Disney+.

“Sto leggendo e sto continuando a leggere perché trovo davvero importante conoscere le reazioni” ha detto il compositore durante un’intervista con Screenrant, spiegando che a volte anche i film di Jordan Peele non vengono accolti in modo unanime.

Ha poi aggiunto:

La cosa nuova in questo caso è tutta la passione che c’è dietro. […] Adoro il fatto che la gente provi così tanta passione e prenda Star Wars come qualcosa di personale e significativo, […] ma non posso dire di concordare con alcune delle cose per cui dimostrano così tanto ardore. Non posso dire di essere d’accordo con alcune lamentele, come l’età dei personaggi. Non la ritengo qualcosa di così importante. Non credo che Star Wars sia questo, ma credo che la nostra serie onori gli aspetti di Star Wars che sono importanti per molte persone e adoro il fatto che la serie stia coinvolgendo coloro che apprezzano quello che abbiamo fatto per il mondo di Star Wars.