Durante un’intervista con Decider, Dafne Keen ha parlato di The Acolyte – La seguace e nello specifico del conflitto interiore di Jecki, che ha dimostrato di provare un certo interesse per Osha, interpretata da Amandla Stenberg.

“Jecki si sente molto confusa perché ai Jedi non è concesso provare sentimenti per altre persone” ha spiegato l’attrice. “Non possono avere legami” ha chiarito Charlie Barnett, volto di Yord Fandar.

“Ma questi sentimenti li prova” ha continuato l’attrice, sorridendo. “Li prova“

Ha poi aggiunto:

Jecki è un personaggio così giovane, è una ragazza di 18 anni, ma non è come le altre. Non è andata a scuola e non ha avuto interazioni con altre persone, perciò questa è la sua prima, vera esperienza alle prese con quei sentimenti uniti al senso di colpa e alla confusione.

È una studentessa così controllata, autocritica e perfetta che prova quasi odio verso se stessa per quelle sensazioni e per quegli obblighi, oltre ovviamente all’inevitabile magnetismo che avverte nei confronti di Osha alla luce di tutto questo.