Dafne Keen, tra i protagonisti di The Acolyte- La seguace, ha parlato del conflitto finale dell’episodio 5. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura.

Nello scontro finale contro il Sith dell’episodio 5 di The Acolyte, tutti i Jedi tranne Sol vengono brutalmente uccisi. Anche Jecki, il personaggio di Dafne Keen fa una brutta fine, e l’attrice ha così commentato:

Ci sono così tanti registi di saghe di successo che hanno così tanta paura di uccidere i loro personaggi, e sono così a loro agio nel riportarli in vita, e tutti questi piccoli trucchi da scrittore che penso siano piuttosto sfacciati. Qui invece è davvero così, stava davvero uccidendo le persone. Perché se non rendi la situazione pericolosa, allora perché siamo qui? Perché siamo preoccupati dalla storia? Perché ci interessa? Leslye ha una tale spina dorsale come scrittrice, da farti innamorare di questi personaggi e poi massacrarli tutti come maiali e dire, ‘Sì, questo è il nostro cattivo. Non stiamo solo dicendo che è così grande e spaventoso, in realtà vi stiamo mostrando quanto sia grande e spaventoso.’

Anche se la morte di Jecki e Yord può aver scioccato gli spettatori, non è stata una sorpresa per gli attori, che sono stati informati della loro prematura scomparsa dalla showrunner quando hanno accettato il lavoro. Keen ha proseguito:

Onestamente, questo è ciò che mi ha veramente convinto. Questa è stata la prima cosa che mi ha detto durante il nostro incontro. Mi ha detto: ‘Potresti interpretare un alieno e moriresti abbastanza presto’, e io ho risposto: ‘Ci sto! Adoro fare il morto!’ Io e Charlie ci scherzavamo continuamente. Ogni volta che eravamo sul set e qualcuno si lamentava, io e Charlie dicevamo: ‘Stai tranquillo, moriremo tra due settimane!’

Barnett ha utilizzato la conoscenza del destino di Yord per arricchire la sua performance:

Nessuno vuole mai essere escluso da uno show. Ma quando interpreti un personaggio che sai che sta per morire, è un po’ più divertente. Se è una sorpresa per te e il tuo lavoro se ne va la prossima settimana, fa schifo. Ma quando sai a cosa andrai incontro , puoi avere un po’ più di controllo su di esso. E ho provato a ricavare della limonata da quei limoni.

The Acolyte – La seguace ha debuttato il 5 giugno in esclusiva su Disney+.

Fonte: EW

