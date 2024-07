Dafne Keen, interprete di Jecki in The Acolyte- La seguace, ha parlato della morte a sorpresa del suo personaggio.

Intervistata da Vulture, Dafne Keen ha potuto parlare di Jecki e della sua esperienza in The Acolyte:

E in un modo davvero meraviglioso, Jecki muore come Cavaliere Jedi. È diventata Cavaliere. Era in missione; è morta combattendo una causa nobile, combattendo un Sith. Stava andando davvero bene, lui l’ha sconfitta e lei ha accettato la morte senza rabbia e con grazia. Come dice lei stessa, è sempre una cosa bellissima vedere qualcosa o qualcuno diventare tutt’uno con la Forza. Le è successo proprio questo.