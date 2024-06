The Acolyte – La seguace ha imparato dagli errori di Obi-Wan Kenobi con le spade laser, gestendole diversamente durante le riprese buie.

Obi-Wan Kenobi ha sofferto di un problema con le spade laser blu: riprese utilizzando fotocamere digitali possono provocare qualcosa chiamato “chroma clipping”. Quando si verifica questo effetto, i colori non risaltano del tutto.

Chris Teague, il direttore della fotografia principale dello show, vincitore anche di un Emmy, ha spiegato che i test hanno effettivamente identificato un problema con le spade laser e ha spiegato come la troupe ha lavorato duramente per garantire il contrario. Ciò era particolarmente vero per le scene notturne.

Nei nostri test con le spade, ci siamo resi conto che ciò che stavamo sviluppando per la fotocamera presentava alcune sfide, in particolare nelle aree blu dove un blu molto saturo si inclinava in un modo davvero strano. E quindi dovevamo modificare l’aspetto per proteggere quel blu e assicurarci che venisse fuori nel modo più accurato possibile.

E poi per il lavoro notturno con tutte queste spade laser, si trattava di trovare questo equilibrio, creando un livello realistico di luce sul set che sembri abbastanza buio da far credere che sia notte. Ma sapendo che non siamo il tipo di show in cui cerchiamo di far cadere tutti nel buio assoluto, vogliamo comunque vedere lo spazio dove siamo, ma vogliamo comunque far capire che è notte. E in realtà, le spade laser ci aiutano davvero in questo, perché creano questo punto luminoso e l’illusione ottica perenne. Ed uno dei modi migliori per far sembrare che sia notte davanti alla telecamera è che se hai una fonte di luce, fa semplicemente sembrare il resto del mondo più oscuro, fondamentalmente, perché hai qualcosa di luminoso sulla telecamera. E quindi la spada laser ci ha davvero aiutato a realizzare questa illusione.