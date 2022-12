The Acolyte: alcune foto dal set offrono un primo sguardo al look dei personaggi

La produzione di The Acolyte, nuova serie dell’universo di Star Wars, è attualmente in corso nel Regno Unito e così il Daily Mail ha pubblicato alcune foto dal set che offrono un primo sguardo al look dei personaggi. Nelle immagini, diffuse anche su Twitter, vediamo in particolare Lee Jung-jae, Dean-Charles Chapman e Dafne Keen (che sembra proprio un’altra attrice rispetto a quella di His Dark Materials e Logan). Le potete vedere di seguito:

The first pictures of Lee Jung-jae on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/4ozEKcQoYy — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

A picture of Dafne Keen on the set of Star Wars' 'The Acolyte'! (Source: @DailyMail) pic.twitter.com/xNB1ewJ4gX — Star Wars Focus (@TheSWFocus) December 8, 2022

A Zabrak-looking character on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/lTy608pzyj — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Dean-Charles Chapman on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/JGJR4IeVmH — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

🚨🚨🚨 Um Wookie foi visto no set de 'The Acolyte'! Via: @DailyMail pic.twitter.com/TZQ2WN35JK — Portal Star Wars (@PortaIStarWars) December 8, 2022

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La storia sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

