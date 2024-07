Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli artwork ufficiali della serie The Acolyte – La seguace potrebbero aver anticipato il destino del Lord Sith al centro della trama.

Un post condiviso sui social mostra infatti i disegni firmati da Marko Manev che seguono l’evoluzione di un’eclissi lunare e ritraggono i protagonisti.

Dopo la diffusione del quinto episodio in streaming l’artista ha condiviso il nuovo artwork che mostra l’eclissi al suo culmine, portando i fan a pensare che nelle prossime puntate i cavalieri jedi potrebbero avere la meglio sul nemico.

Dopo il momento di oscurità in cui il Sith ha ucciso numerosi cavalieri jedi dovrebbe quindi essere la luce a trionfare, battendo il lato oscuro.

A sconfiggere il villain potrebbe essere Sol, che si è già confrontato con lui e sembra avere un legame personale con il nemico, o forse Vernestra Rwoth, considerando che nel trailer della serie c’erano delle scene d’azione che la vedevano protagonista e che non sono ancora state proposte sugli schermi, o la protagonista interpretata da Amandla Stenberg.

Per ora non resta che attendere per scoprire se sia stato realmente già anticipato il destino del Sith al centro di The Acolyte. Che ne pensate?

