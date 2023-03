The Acolyte

Jodie Turner-Smith ha rivelato qualche dettaglio del suo personaggio in The Acolyte, una delle nuove serie di Star Wars prodotte per Disney+.

L’attrice, intervistata da Collider, ha dichiarato:

Non ho usato una spada laser… Ma ho… Non ho avuto l’occasione di usare una spada laser. Perché non sono un cavaliere jedi!

Jodie ha quindi dovuto trattenersi per non rivelare troppi spoiler e, dopo aver confermato che non ha recitato insieme ad Amandla Stenberg, ha parlato della sua esperienza sul set:

Non appena cammini in uno di questi set, per prima cosa pensi ‘okay, hanno i soldi. Questa è una produzione che sta economicamente bene’.

L’attrice ha quindi proseguito sottolineando che subentra lo stupore:

Si tratta di un’esperienza davvero fantastica e surreale. Quello è stato sicuramente un altro momento che soddisfa una delle voci della mia bucket list.

Turner-Smith ha inoltre fatto un paragone con le sue esperienze precedenti:

Ovviamente, l’argomento è diverso. Quando tutto quello che stai facendo è spensierato è diverso, e non è quello che stavo facendo con Star Wars. Ma stavo lavorando con il mio regista preferito con cui ho collaborato fino a questo momento, Kogonada, e sotto la guida di Leslye Headland. Sarà incredibile da vedere. Non vedo l’ora di scoprire come sarà il risultato finale.

Nel cast della serie ci sono Dafne Keen, Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

