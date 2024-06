Nella serie The Acolyte: La Seguace l’attrice Amandla Stenberg interpreta le gemelle Osha e Mae e la costumista Jennifer Bryan ha parlato del suo lavoro per aiutare a creare i look dei due personaggi.

Intervistata da ComicBook, Bryan ha spiegato:

Quello che ho dovuto fare è trattarle in modo davvero consapevole come se fossero due diverse performer. Quello mi ha aiutato molto a mantenere quella differenza mentre disegnavo, creavo e iniziavo a delinare questo look.

La costumista ha aggiunto:

Era davvero unico perché non avevo mai realmente avuto quell’esperienza in precedenza, in cui un’attrice sta interpretando due personaggi e sono come due immagini riflesse una dell’altra.

Jennifer ha aggiunto che ha potuto contare sulla collaborazione di Leslye Headland che ha scambiato con lei molte idee:

Alle volte alcuni i registi sono davvero, e non è una cosa negativa, ma possono essere davvero limitati nelle loro idee e quindi non darti abbastanza spazio come vorresti per dare loro alcune altre cose da esplorare. Lei era il contrario. Era totalmente aperta all’esplorazione, a quello che avevo pensato e al perché. Mi assicuravo di poter giustificarle perché volevo andare in questa direzione per Osha in contrasto con la direzione presa per Mae.

Bryan ha inoltre svelato quale look è il suo preferito e che tipo di approccio ha avuto:

Direi che quello di Mae versione assassina era il mio preferito perché ha coinvolto un set davvero unico di materiali e un approccio per il design che non avevamo visto in precedenza in Star Wars. Quindi, anche se in Guerre Stellari nell’epoca di George Lucas c’erano dei riferimenti ai Samurai, e lo si può vedere nella sua corazza in cui c’è il bambù, quello è tecnicamente ispirato al fatto che i samurai usavano il bambù nelle loro corazze perché è un materiale davvero resistente. Poi ho fatto un’altra cosa. Ho introdotto la cotta di maglia, che proviene da una cultura guerriera completamente diversa, ma molto antica, ed è usata per protezione.

Che ne pensate del lavoro compiuto dalla costumista nel creare il look delle protagoniste di The Acolyte: la seguace? Quale dei personaggi ha il vostro look preferito?

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

