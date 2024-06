Durante un’intervista con ComicBook, Lee Jung-jae ha spiegato di aver fatto un po’ fatica ad ambientarsi sul set di The Acolyte – La seguace, specialmente per quanto concerne l’uso della Forza.

Oltre a dover imparare l’inglese per recitare la parte, infatti, l’attore ha dovuto capire il modo giusto per usare i poteri del suo personaggio:

All’inizio era un po’ imbarazzante. Non c’è un modo preciso per farlo… all’inizio credevo che fosse importante la posa, ma poi ho capito che tutto dipendeva dall’emozione che c’era dietro, dall’emozione che impiegavo in una scena e da quella che esprimevo.

Perciò all’inizio dicevo: “Metto la mano così? Faccio questo?“, ero concentrato sui gesti. Ma con molta pratica e con una maggiore comprensione del mio personaggio, mi sono concentrato sull’esprimere emozione piuttosto che badare a che aspetto avessi mentre usavo la Forza.