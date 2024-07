The Acolyte - la seguace

La showrunner di The Acolyte – La seguace, Leslye Headland, ha spiegato perché non si lascia influenzare dal review bombing che ha travolto la serie su siti come Rotten Tomatoes e Metacritic, sommersi dalle recensioni negative e dalle bocciature nei confronti del nuovo tassello dell’universo di Star Wars.

Ancora prima del debutto dei primi episodi, infatti, erano apparsi innumerevoli commenti negativi nei confronti del progetto di Disney+ con protagonisti Amandla Stenberg e Manny Jacinto.

Leslye, intervistata da Collider, ha ammesso che si aspettava quanto accaduto, sottolineando che è già successo più volte in passato, non essendo quindi un fenomeno nuovo:

Se si fa parte del fandom di Star Wars, penso si sappia già cosa sia il review bombing.

La showrunner ha aggiunto:

Non è che non sia preoccupante, ma penso sia qualcosa di piuttosto prevedibile. Qualcuno lo considera ancora seriamente?

Che ne pensate? Ha ragione Leslye Headland sul review bombing subito da The Acolyte – La seguace?

