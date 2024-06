The Acolyte – La seguace ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni al suo debutto su Disney+: durante il primo giorno di presenza nel catalogo della piattaforma di streaming la serie ha raggiunto quota 4,8 milioni di spettatori.

La cifra rappresenta il miglior debutto di una serie nel 2024.

In precedenza Ahsoka, secondo quanto dichiarato dallo studio, è arrivata a 14 milioni di visualizzazioni in cinque giorni, per un totale di 2,8 milioni al giorno.

I dati riportati dalla Disney vengono calcolati dividendo il numero di ore visualizzate per la sua durata.

In The Acolyte: La Seguace, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra…

La serie creata da Leslye Headland è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

