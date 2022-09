The Acolyte: Lee Jung-Jae sarà il protagonista maschile

Lee Jung-Jae sarà il protagonista maschile di The Acolyte, la nuova serie tv di Star Wars ambientata ai tempi dell’Alta Repubblica.

L’attore conosciuto in occidente per il suo ruolo in Squid Game, sarà tra le figure principali della nuova serie. L’indiscrezione sul casting è arrivata da una fonte di Deadline, con i rappresentanti dell’attore e di Lucasfilm che si sono rifiutati di confermare.

Con molta probabilità l’annuncio sarà fatto nel corso del D23 questo week end, con la produzione della serie prevista per il prossimo autunno.

La storia di The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Fonte: Deadline