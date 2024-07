Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Leslye Headland, showrunner della serie, ha voluto chiarire un dubbio dei fan dopo la visione dell’episodio 6 della serie The Acolyte – La seguace, sostenendo che la storia non si svolga sul pianeta Ahch-To.

Nella puntata si vedono infatti Qimir e Osha Aniseya mentre si trovano su un misterioso pianeta che sembra molto simile a quello mostrato nei film quando Rey si trova nel luogo dove è situato il primo tempio jedi.

Headland, intervistata da Collider, ha però sottolineato:

Non è Ahch-To. So che è simile, ed è stato ideato in modo intenzionale per essere simile per quanto riguarda il terreno, e il fatto che sia circondato dall’acqua, ma è meno lussureggiante e più roccioso. Ma l’idea è che su questo pianeta ci siano miniere di cortosis, quindi non penso sia il caso di Ahch-To. Un motivo per cui questa è la sua base è che cortosis è un metallo davvero raro. Non penso lo si dica in modo esplicito nello show, ma c’è un motivo per cui non è Ahch-To.

Secondo alcune teorie dei fan il pianeta è Bal’demnic, presente in Star Wars Legends, descritto in un modo simile a come è rappresentato nella serie e dove si trovano delle risorse di cortosis. Il pianeta è inoltre legato alla storia di Darth Teneborous e Darth Plagueis, alimentando le ipotesi che entrerà in scena un altro Lord Sith.

Che ne pensate del fatto che in The Acolyte non sia stato mostrato il pianeta Ahch-To?

