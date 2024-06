Nel cast della serie The Acolyte – La seguace c’è anche Manny Jacinto e l’attore, intervistato dal sito ComicBook, ha parlato del suo personaggio, Qimir.

L’attore ha spiegato:

Con Qimir si tratta davvero del fatto che viene da un punto di vista davvero egoista. Non si tratta realmente dei cavalieri jedi, non dei Sith, ma inoltre di chi può usare a suo vantaggio per sopravvivere.

Jacinto ha aggiunto:

Tutti vogliono semplicemente sopravvivere. Come fa una persona normale a sopravvivere in un mondo in cui i jedi hanno il potere, ma inoltre ci sono i Sith nell’ombra? Qimir deve costantemente guardarsi alle spalle? Come ti fai strada attraverso questa avventura e missione? Si tratta di un personaggio interessante da interpretare ed è inoltre uno divertente perché non deve necessariamente sottostare alle regole. Lui è piuttosto malleabile, non sai mai dove finirà alla fine della storia.