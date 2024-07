Leslye Headland, showrunner di The Acolyte – la seguace, ha parlato di come la morte di Jecki, avvenuta la scorsa settimana, abbia rotto le regole Disney.

In una recente intervista con Inverse, Headland è scesa nel dettaglio della morte di Jecki, avvenuta nello scorso episodio di The Acolyte:

Penso che sia piuttosto interessante che ci sia molta, in mancanza di un termine migliore, autoconsapevolezza nel franchise di Star Wars. Ci sono alcune regole Disney che ci ripetevano “Non ucciderai quel personaggio. Come hai potuto farlo?” E non solo abbiamo ucciso quel personaggio, ma lo abbiamo ucciso in un modo così scioccante e francamente sconvolgente – e poi non le abbiamo nemmeno dato una morte da eroe. Voglio dire, in un certo senso ha la morte da eroe perché toglie l’elmo di Qimir prima di morire.