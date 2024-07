Leslye Headland, showrunner di The Acolyte – la seguace, ha parlato della musica di Kylo Ren che si può sentire nell’episodio 5, e del materiale di cui è fatto l’elmo dello straniero.

Durante un’intervista con Inverse, la showrunner ha evidenziato che c’è un motivo per cui risuona il tema di Kylo Ren mentre vediamo lo Straniero a schermo ma che ovviamente non può dirlo:

I fan di Kylo Ren hanno ovviamente pensato ai cavalieri di Ren, e al fatto che Qmir, il cattivo di The Acolyte, possa essere uno di loro.

Nella stessa intervista, Headland ha parlato anche dell’elmo in Cortosis, capace di parare le spade laser:

Il cortosis è stato un grosso spoiler. È una cosa complicata perché rispetti George Lucas, nel senso che non vuoi indebolire il potere di una spada laser. È quasi sacro in questo senso, non solo all’interno della serie, ma nella cultura pop. Ma il cortosis era un elemento davvero nuovo e l’avevo sempre pensato come una cosa fantastica da incorporare. Il consulente della lore di Lucasfilm Pablo Hidalgo e io abbiamo lavorato molto sulle conseguenze prima di iniziare a progettarlo. Era molto importante che fosse fragile, che fondamentalmente non fosse troppo duro. È per questo che Jecki riesce a togliergli l’elmo così velocemente. È una cosa piuttosto fragile. Ed è anche una risorsa limitata, motivo per cui non ha un’intera armatura e funziona solo forse per un minuto. Abbiamo lavorato molto duramente su come sarebbe stato, perché non volevamo che sembrasse troppo potente o troppo sciocco. Pablo, Rob Bredow, e io ne abbiamo parlato molto. Quindi questa è la storia del cortosis, ma anche delle altre cose di Legends di cui possiamo parlare dopo il finale.