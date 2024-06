Leslye Headland, showrunner di The Acolyte – La seguace è tornata a parlare di una possibile stagione 2.

In una lunga intervista con EW, la showrunner ha parlato di cosa aspettarsi da un’ipotetica stagione 2 di The Acolyte:

Vi racconterò la mia filosofia sulle prime stagioni. Qualcosa che ho notato è che le prime stagioni finiranno sempre con quello che avrebbe dovuto essere l’inizio del secondo atto. Sembra che tutti si aspettino davvero una seconda stagione e non credo sia una buona idea. Penso che dovresti mettere tutto ciò che puoi nella prima stagione e dare al pubblico una bella risoluzione che sia soddisfacente, ma abbastanza cenni ai misteri da farti desiderare di vedere una seconda stagione. Quindi è un po’ entrambe le cose. Non vorrei concluderla, come Obi-Wan o una miniserie indipendente, non vorrei che non ci sia motivo di guardare una seconda stagione, ma penso che ci siano abbastanza cose negli ultimi episodi di cui vorresti delle risposte.

Headland ha poi parlato nello specifico del lavoro sulle stagioni successive, sostenendo di aspettare il rinnovo ufficiale prima di mettersi al lavoro:

Ricordo di aver letto che Vince Gilligan, scrivendo e realizzando la prima stagione di Breaking Bad, non aveva davvero pianificato: “Avremo altre sette stagioni, e questo è ciò che accadrà a Walter White”. Era molto di più: “Ecco tutto ciò che abbiamo. Stiamo facendo tutto quello che possiamo”. E poi con il rinnovo ha delineato: “Okay, ecco cosa succederà nel corso di queste stagioni.”

Quindi ho adottato questo approccio con The Acolyte. Ho buttato tutto nella prima stagione, perché chissà cosa succederà in futuro? E poi direi che ci sono dai quattro ai cinque misteri principali e punti della trama che dovranno essere affrontati nella seconda stagione, ma finché non avremo un rinnovo, temo che passare molto tempo in quel mondo, specialmente essendo in un periodo dove ho lavorato così a lungo su questo progetto per buttarmi direttamente sulla stagione 2… Probabilmente sarà più importante sapere cosa deve accadere e sapere quale deve essere lo sviluppo del personaggio per raggiungere i punti della trama e i punti del personaggio per una seconda, terza o quarta stagione. Quindi non vedo l’ora di lavorarci, ma al momento non lo sto ancora facendo.